Fabrizio Moro torna in tour nel 2026 con brani dalle origini a oggi

Milano, 1 ott. (askanews) – Fabrizio Moro torna in tour nel 2026 con Non ho paura di niente live 2026! Il tour prenderà il via con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani. In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), in uscita il 14 novembre. Questo il calendario con le date del tour Non ho paura di niente live 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners: 2 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport 23 ottobre 2026 – Padova – Hall 24 ottobre 2026 – Senigallia (Ancona) – Mamamia 28 ottobre 2026 – Milano – Fabrique 31 ottobre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Concordia 6 novembre 2026 – Firenze – Cartiere Carrara 7 novembre 2026 – Bologna – Estragon 12 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica 13 novembre 2026 – Molfetta (Bari) – Eremo Club 15 novembre 2026 – Catania – Land I biglietti già disponibili su Ticketone e punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it