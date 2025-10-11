Fabrizio Donato | Andy Diaz ha un problema al pube non riusciamo a trovare un rimedio Ai Mondiali era limitato

Fabrizio Donato è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’ex atleta azzurro, bronzo olimpico a Londra 2012 nel salto triplo, riveste attualmente il ruolo di allenatore del primatista italiano Andy Diaz e ha tracciato un bilancio della sua stagione soffermandosi in particolare sul problema fisico che lo ha limitato ai Mondiali di Tokyo (chiusi in sesta posizione). “ Purtroppo il 2025 è stato un anno un po’ tribolato, c’è una problematica che ci portiamo dietro da circa un anno e non siamo riusciti a risolverla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabrizio Donato: “Andy Diaz ha un problema al pube, non riusciamo a trovare un rimedio. Ai Mondiali era limitato”

