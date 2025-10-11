Fabrizio Corona porta Falsissimo a Palermo | verità e finzione nel nuovo fenomeno mediatico

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona porta Falsissimo al Teatro Golden di Palermo. Il suo nuovo spettacolo dal vivo è in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21. Dopo aver raccontato la propria visione della realtà attraverso parole e immagini, Corona sceglie adesso il linguaggio del teatro per esprimersi con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabrizio - corona

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Barbara d’Urso scrive a Fabrizio Corona: svelata la chat segreta!

Fabrizio Corona Sbugiarda Temptation Island: Intervengono i Protagonisti del Reality!

fabrizio corona porta falsissimoFabrizio Corona porta “Falsissimo” al Teatro Golden di Palermo - Corona arriva a Palermo con Falsissimo, il suo nuovo spettacolo dal vivo, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21 al Teatro Golden di Palermo. Si legge su mondopalermo.it

fabrizio corona porta falsissimoEleonora Daniele interrompe l’avvocato Lovati su Falsissimo: “Non parlo delle altre trasmissioni” - L'avvocato Massimo Lovati, ospite di Storie Italiane, ha provato a difendersi dopo il caos che si è abbattuto su di lui a seguito delle controverse dichiarazioni ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Corona Porta Falsissimo