Fabrizio Corona porta Falsissimo a Palermo | verità e finzione nel nuovo fenomeno mediatico
Fabrizio Corona porta Falsissimo al Teatro Golden di Palermo. Il suo nuovo spettacolo dal vivo è in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21. Dopo aver raccontato la propria visione della realtà attraverso parole e immagini, Corona sceglie adesso il linguaggio del teatro per esprimersi con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Fabrizio Corona porta "Falsissimo" al Teatro Golden di Palermo - Corona arriva a Palermo con Falsissimo, il suo nuovo spettacolo dal vivo, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21 al Teatro Golden di Palermo.
