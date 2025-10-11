Fabrizio Corona porta Falsissimo a Palermo | appuntamento al Teatro Golden
Fabrizio Corona porta Falsissimo al Teatro Golden di Palermo. Il suo nuovo spettacolo dal vivo è in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21. Dopo aver raccontato la propria visione della realtà attraverso parole e immagini, Corona sceglie adesso il linguaggio del teatro per esprimersi con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: fabrizio - corona
Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!
Barbara d’Urso scrive a Fabrizio Corona: svelata la chat segreta!
Fabrizio Corona Sbugiarda Temptation Island: Intervengono i Protagonisti del Reality!
L'avvocato Massimo Lovati su Fabrizio Corona: "Come mi ha convinto? A titolo di amicizia, mi ha pugnalato alle spalle". #ignotox - X Vai su X
Massimo Lovati potrebbe essere licenziato dai Sempio dopo le parole rilasciate a Fabrizio Corona - facebook.com Vai su Facebook
Fabrizio Corona porta Falsissimo a Palermo: appuntamento al Teatro Golden - Il suo nuovo spettacolo dal vivo è in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21. Si legge su mondopalermo.it
Fabrizio Corona porta “Falsissimo” al Teatro Golden di Palermo - Corona arriva a Palermo con Falsissimo, il suo nuovo spettacolo dal vivo, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21 al Teatro Golden di Palermo. Secondo mondopalermo.it