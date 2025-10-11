Fabrizio Corona porta Falsissimo a Palermo | appuntamento al Teatro Golden

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona porta Falsissimo al Teatro Golden di Palermo. Il suo nuovo spettacolo dal vivo è in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21. Dopo aver raccontato la propria visione della realtà attraverso parole e immagini, Corona sceglie adesso il linguaggio del teatro per esprimersi con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

