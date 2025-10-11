Fa' la mossa giusta! Laboratorio di scacchi a Pisa
Imparare a giocare e a vivere secondo lo spirito del gioco degli scacchi!Gli scacchi possono costituire una via privilegiata per la lotta all’illegalità e offrire ai giovani una possibilità 'altra' rispetto a una condotta di vita priva di obiettivi e finalizzata quasi esclusivamente al piacere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
