Fa 700 euro di spesa ed esce senza pagare Inseguito e arrestato al centro commerciale
Stavano ricercando un giovane 22enne segnalato dalla direzione del centro commerciale Il Castello che lo aveva pizzicato a rubare, quando hanno scorto un uomo che alla loro vista si è messo a correre, all’apparenza senza motivo. Il motivo, invece, era ben chiaro al 54enne, che è stato fermato poco dopo l’uscita dal centro commerciale dagli agenti della polizia locale Terre Estensi che, insospettiti dalla sua fuga repentina dopo aver abbandonato il carrello, lo hanno rincorso. In quel frangente, un addetto alla vigilanza ha riferito agli operatori che l’uomo era scappato dall’area vendita rubando il contenuto del carrello, che ammontava a circa 700 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
