Ex tribunale dismesso da anni Il Pd | Basta attese si pensi al riuso Ma la speranza resta la riapertura

Sono passati ormai tredici anni dalla nuova geografia della Giustizia in Italia, che ha portato alla chiusura di molti Tribunali, il più grande dei quali a Vigevano. Al momento non esiste alcun progetto per il recupero del complesso, ora inutilizzato, in pieno centro. Il problema è stato sollevato da Marco Vassori, segretario cittadino del Pd: "Resta un edificio vuoto, senza un progetto di riqualificazione e soprattutto senza una visione per il futuro, con la perdita di un importante indotto economico e di un servizio strategico per la città". Corso della Repubblica, su cui affaccia l’ingresso principale, già ospita direttamente o nelle immediate vicinanze strutture inutilizzate come l’ex-carcere e l’ex-macello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

