Oggi degrado e abbandono, entro poco più di un anno la sede di nuovi istituti di formazione professionale che segneranno la prima parte della rinascita dell’ex Snia di Cesano Maderno. Già firmate le convenzioni con tre scuole del territorio, è atteso entro la fine dell’anno l’inizio dei lavori per riqualificare la palazzina D del centro direzionale Snia, meglio nota come la “ Nave “, dove troveranno posto le aule. Lo scorso fine settimana sono stati in tantissimi a partecipare alle visite guidate del grande parco industriale dell’ex fabbrica di fibre sintetiche, seguendo un percorso guidato appositamente messo in sicurezza, con transenne, recinzioni interne e piastre di copertura dei vecchi tombini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Snia, il degrado ha le ore contate. Per fine anno il cantiere della Nave