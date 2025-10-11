Ex Milan Evani | Gattuso saprà trasmettere la determinazione giusta in Nazionale

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evani, ex calciatore del Milan ed ex collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato dell'Italia di Gattuso, ex rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan evani gattuso sapr224 trasmettere la determinazione giusta in nazionale

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Evani: “Gattuso saprà trasmettere la determinazione giusta in Nazionale”

In questa notizia si parla di: milan - evani

Milan, Evani: “Loftus-Cheek è straordinario. Modric sarà importantissimo”

Ex Milan, ecco il pronostico di Evani per lo Scudetto

Evani: “Loftus Cheek? È il miglior acquisto del Milan”

ex milan evani gattusoEx Milan, Evani: “Gattuso saprà trasmettere la determinazione giusta in Nazionale” - Evani, ex calciatore del Milan ed ex collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato dell'Italia di Gattuso, ex rossonero ... Secondo msn.com

ex milan evani gattusoEvani: "Ecco come le formazioni under 23 avrebbero potuto essere funzionali" - Chicco Evani, ex calciatore rossonero ed ex collaboratore di Roberto Mancini ai tempi della vittoria dell'Europeo nel 2021, è stato intervistato ai ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Evani Gattuso