Ex Milan Capello | Seedorf? Una volta mi tolsi la giacca Il retroscena

Fabio Capello, ospite al 'Festival dello Sport', ha parlato anche di un aneddoto con Seedorf, ex centrocampista del Milan. Ecco il racconto. Fabio Capello, ospite al 'Festival dello Sport', ha parlato anche di un aneddoto con Seedorf, ex centrocampista del Milan. Ecco il racconto da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan capello seedorfL’aneddoto di Capello su Seedorf: “Da ora avete un nuovo allenatore” - Fabio Capello ha raccontato un aneddoto divertente su Clarence Seedorf durante il Festival dello Sport di Trento. Da msn.com

ex milan capello seedorfFabio Capello: “Un giocatore mi contestò all’intervallo. Andai via dicendo: avete un nuovo allenatore” - Fabio Capello ricorda a distanza di anni un momento curioso con un Seedorf diciottenne: il centrocampista olandese insegnava calcio già ai tempi del Real ... Lo riporta fanpage.it

