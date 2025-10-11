Ex Milan Capello | Seedorf? Una volta mi tolsi la giacca Il retroscena
Fabio Capello, ospite al 'Festival dello Sport', ha parlato anche di un aneddoto con Seedorf, ex centrocampista del Milan. Ecco il racconto. Fabio Capello, ospite al 'Festival dello Sport', ha parlato anche di un aneddoto con Seedorf, ex centrocampista del Milan. Ecco il racconto da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - capello
Capello: “Milan? Deve lottare per lo Scudetto. Se Allegri vuole Vlahovic …”
Milan, Capello: “Vlahovic? Se lo vuole Allegri lo prendano. La domanda vera è …”
Capello: "Il Napoli appende i quadri, l'Inter fa le rifiniture. Al Milan invece lavori in corso..."
#milan #Capello: "#Leao ha grandi doti, ma si perde. #Allegri gli mette le unghie addosso" #SempreMilan - X Vai su X
Così Fabio Capello sulla situazione centravanti del Milan tra Santi Gimenez e Rafa Leao Siete d’accordo? #milan #leao #gimenez #capello #milanpress - facebook.com Vai su Facebook
L’aneddoto di Capello su Seedorf: “Da ora avete un nuovo allenatore” - Fabio Capello ha raccontato un aneddoto divertente su Clarence Seedorf durante il Festival dello Sport di Trento. Da msn.com
Fabio Capello: “Un giocatore mi contestò all’intervallo. Andai via dicendo: avete un nuovo allenatore” - Fabio Capello ricorda a distanza di anni un momento curioso con un Seedorf diciottenne: il centrocampista olandese insegnava calcio già ai tempi del Real ... Lo riporta fanpage.it