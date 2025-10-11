Evenepoel rischia lo schianto con la moto | surreale incidente sfiorato sull'ultima salita del Lombardia

Momenti particolari a fine Giro di Lombardia quando sull'ultima salita Remco Evenepoel ha rischiato il più incredibile degli incidenti, impattando sulle moto che lo precedevano. "Colpa" di un fotografo che è salito a bordo, indifferente dell'arrivo del belga che si è visto la strada bloccata dai mezzi e da centinaia di tifosi festanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

