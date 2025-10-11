Evade dai domiciliari sale sul taxi e non paga la corsa

È evaso dai domiciliari, è salito su un taxi e poi ha visto bene di non pagare la corsa. Il fatto è accaduto a Primavalle, dove un uomo è stato arrestato.Secondo quanto appreso, il protagonista della vicenda - un romano di 41 anni - non voleva elargire la somma dovuta per il servizio fornito dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

