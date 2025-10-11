Evade dai domiciliari ruba una supercar poi lo schianto ad alta velocità | tremendo!

L’auto sfrecciava nella notte, un bolide di lusso rubato poche ore prima, un’ombra metallica che fendeva l’asfalto. Al volante, un uomo giovane, già gravato dal peso della legge e con una storia di reati alle spalle che avrebbe dovuto tenerlo recluso tra le mura domestiche. La libertà, però, aveva un sapore troppo dolce per essere rinunciato, anche se illegale. Quando le luci blu e rosse sono apparse nello specchietto retrovisore, il cuore ha accelerato al ritmo del motore e la decisione è stata immediata: fuggire. L’ordine di “Alt” è stato ignorato, trasformando un semplice controllo in un inseguimento da film, una corsa disperata che si è conclusa con un impatto violento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Evade dai domiciliari, ruba una supercar poi lo schianto ad alta velocità: tremendo!

In questa notizia si parla di: evade - domiciliari

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Evade dai domiciliari per incontrare la ex: arrestato

Evade dai domiciliari, sale sul taxi e non paga la corsa https://ift.tt/4WjDbXH - X Vai su X

Roma: il pierre di discoteche ai domiciliari per stupro, evade e violenta un'altra ragazza all'Eur Cesar Augusto Sanchez Martinez, 36 anni, era stato arrestato dai carabinieri per una violenza sessuale a ottobre 2024. Due giorni dopo ha abusato di una seconda - facebook.com Vai su Facebook

Ruba, viene preso, evade dai domiciliari: pluripregiudicato finisce in carcere a Capanne - L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per vari reati, era stato beccato a razziare un'auto a Piazzale Umbria Jazz. Si legge su msn.com

Panico in ospedale: evade dai domiciliari, ruba cellulare e rompe la spalla a un anziano - Ha rubato un cellulare e nella fuga ha avuto una colluttazione con un 85enne, che è finito a terra riportando la frattura della spalla. Lo riporta romatoday.it