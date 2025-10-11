Eutalia | nuovo Consiglio di amministrazione per guidare la trasformazione in Società per Azioni

Si apre una nuova fase per Eutalia, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attualmente impegnata nella trasformazione in Società per Azioni, ai sensi del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25. Alla guida del nuovo corso è stato nominato il Consiglio di amministrazione, composto da Luigi Barone, Presidente, e dai Consiglieri Ermenegilda Siniscalchi e Marco Bellezza, quest'ultimo designato quale futuro Amministratore Delegato, con nomina prevista nel primo CdA della nuova Eutalia S.p.A. A seguito della delibera assembleare del 10 ottobre 2025, la nuova Direzione di Eutalia S.p.A. avrà il compito di rafforzare il ruolo della società nel supporto alla partecipazione italiana ai programmi europei a gestione diretta e nella promozione di nuovi investimenti, anche in ambito innovativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Eutalia: nuovo Consiglio di amministrazione per guidare la trasformazione in Società per Azioni

