Eutalia nuovo Consiglio di amministrazione | il sannita Luigi Barone nuovo presidente

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre una nuova fase per Eutalia, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente impegnata nella trasformazione in Società per Azioni, ai sensi del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25. Alla guida del nuovo corso è stato nominato il Consiglio di amministrazione, composto da Luigi Barone, Presidente, e dai Consiglieri Ermenegilda Siniscalchi e Marco Bellezza, quest’ultimo designato quale futuro Amministratore Delegato, con nomina prevista nel primo CdA della nuova Eutalia S.p.A. A seguito della delibera assembleare del 10 ottobre 2025, la nuova Direzione di Eutalia S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eutalia, nuovo Consiglio di amministrazione: il sannita Luigi Barone nuovo presidente

In questa notizia si parla di: eutalia - nuovo

Eutalia: nuovo Consiglio di amministrazione per guidare la trasformazione in Società per Azioni

Eutalia: nuovo Consiglio di amministrazione per guidare la trasformazione in Società per Azioni - Si apre una nuova fase per Eutalia, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente impegnata nella trasformazione in ... Scrive iltempo.it

Cdp, c’è il nuovo consiglio di amministrazione. Confermati presidente e a.d., cinque donne nel board allargato a 11 membri - Al quinto tentativo Cassa depositi e prestiti (il braccio finanziario del ministero dell’Economia da cui è partecipata all’82%) è riuscita a trovare la quadra per il rinnovo del Consiglio di ... Secondo ilfattoquotidiano.it