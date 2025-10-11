La trasformazione di Eutalia in Società per Azioni entra nel vivo con l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Una svolta operativa che punta a rafforzare il ruolo della società del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel sostegno ai programmi europei e agli investimenti innovativi, con una timeline scandita da atti formali e obiettivi concreti. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Eutalia diventa Spa: al timone un Cda snello per il nuovo corso