Euroform Bagheria al Data Polis Festival | innovazione e cittadinanza digitale nelle mani dei giovani
Bagheria diventa per tre giorni la capitale siciliana della cittadinanza digitale grazie al Data Polis Festival, la manifestazione dedicata alla sicurezza informatica e all’educazione digitale che si svolge presso il Teatro Butera. L’apertura ufficiale, venerdì 10 ottobre, ha visto la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Generazioni Digitali AI – Palermo, 18 Settembre 2025 Un’occasione straordinaria per vivere da vicino l’innovazione! Gli allievi del IV anno di Informatica della sede Euroform di Bagheria – Manuel Massa, Scordato Emanuele e Gabriele Vassallo – hanno par Vai su Facebook