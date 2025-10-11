Euro 2032 il Comune di Salerno invia dossier alla Figc | Il nuovo Arechi sarà pronto

Prosegue l’iter amministrativo per la candidatura dello Stadio Arechi di Salerno per i campionati europei di calcio in programma nel 2032. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - d'intesa con la Salernitana e con il sostegno della Regione Campania e l’ARUS - ha trasmesso alla FIGC la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: euro - comune

“Alcoltest illegittimo”, l’automobilista multato fa causa al Comune per 300mila euro

Bufera in Comune, 113mila euro di lavori affidati "a voce": licenziato un geometra

Parchi e giardini cittadini, il Comune stanzia 1 milione di euro per lavori straordinari

? Castellabate, come singolo comune, è risultata assegnataria di circa 2 milioni di euro di fondi della Regione Campania (€1.913.525,29) per lavori legati alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell - facebook.com Vai su Facebook

Fino a 700mila euro dal FSE+ per trasformare gli Hangar di Livorno in un centro di welfare culturale - X Vai su X

Euro2032 all'Arechi, Salerno ci crede: "Inviata una prima documentazione" - L'articolo Euro2032 all'Arechi, Salerno ci crede: "Inviata una prima documentazione" proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Salerno, De Luca: «Lavoriamo sulla candidatura per Euro 2032» - «Torna Musica d'Artista, con i finanziamenti della Regione Campania e tornano le Luci d'Artista, nella versione che abbiamo conosciuto e che è diventata famosa nel ... Come scrive msn.com