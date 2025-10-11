Estonia vs Italia | le probabili formazioni per le qualificazioni ai Mondiali 2026

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il contesto della partita. Sabato 11 ottobre alle 20:45 la Nazionale italiana sarà protagonista a Tallinn contro l’ Estonia, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il ct Gattuso sembra orientato verso un modulo 4-4-2, con qualche variazione rispetto al precedente incontro vinto 5-0 contro la stessa avversaria. Sky Sport Le novità negli Azzurri. Rispetto alla gara precedente, il tecnico è costretto a fare i conti con alcune assenze: Politano e Zaccagni non sono disponibili per infortunio. Sky Sport Tra i cambi possibili, Raspadori dovrebbe scendere in campo da titolare sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

