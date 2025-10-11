Estonia-Italia vittoria senza sorriso | la Norvegia vola verso il Mondiale

La buona notizia prima di tutto: l’Italia di Gattuso vince ancora e sono tre in tre partite. Non male come biglietto da visita per il ct chiamato nel mezzo dell’emergenza e che dovrà portarci al Mondiale della prossima estate. E qui c’è la cattiva notizia, perché il successo degli azzurri a Tallin contro l’Estonia (3-1) è sufficiente per allungare la striscia positiva ma viene spazzato via dalla solita Norvegia che viaggia a velocità tripla. Haaland (tripletta) e compagni hanno travolto Israele con una manita che chiude anche quel piccolo spiraglio rimasto aperto per i sognatori. Non c’è modo di provare a insidiare la Norvegia nella corsa al primo posto che vale il pass mondiale diretto. 🔗 Leggi su Panorama.it

