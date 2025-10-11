Estonia-Italia vittoria senza sorriso | la Norvegia vola verso il Mondiale
La buona notizia prima di tutto: l’Italia di Gattuso vince ancora e sono tre in tre partite. Non male come biglietto da visita per il ct chiamato nel mezzo dell’emergenza e che dovrà portarci al Mondiale della prossima estate. E qui c’è la cattiva notizia, perché il successo degli azzurri a Tallin contro l’Estonia (3-1) è sufficiente per allungare la striscia positiva ma viene spazzato via dalla solita Norvegia che viaggia a velocità tripla. Haaland (tripletta) e compagni hanno travolto Israele con una manita che chiude anche quel piccolo spiraglio rimasto aperto per i sognatori. Non c’è modo di provare a insidiare la Norvegia nella corsa al primo posto che vale il pass mondiale diretto. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Estonia-Italia, il rigore sbagliato da Retegui al 30'. Il video Segui la diretta streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia 0-2 , il raddoppio di Retegui al 38'. Il video Segui la diretta streaming su http://Rainews.it - X Vai su X
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Estonia-Italia | Formazioni UFFICIALI LIVE - it offre la cronaca testuale in tempo reale della partita di qualificazione ai Mondiali ... Segnala calciomercato.it
Estonia-Italia 1-3 | GOLAZO Pio ?? Errore SHOCK Donnarumma, STOP Bastoni ? | OneFootball - L'ex attaccante dell'Atalanta conquista il penalty con un dribbling all'interno dell'area di rigore, ma poi lo fallisce con una ... onefootball.com scrive