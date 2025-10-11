Estonia Italia termina sul risultato 1-3 | Azzurri dominano e si avvicinano alla qualificazione ai Mondiali

Inter News 24 Estonia Italia, la Nazionale di Gattuso va in rete con i tre attaccanti e vince la sfida: i dettagli sul match degli Azzurri. L’ Italia di Gattuso conquista una vittoria importante in Estonia, battendo i padroni di casa per 3-1 in una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026. Un match che, nonostante il punteggio finale, ha avuto dei momenti di tensione per gli azzurri, ma che ha evidenziato le qualità dei singoli e la solidità del collettivo. Il primo gol è arrivato grazie a Kean, che ha eluso la marcatura di Kuusk con una finta e ha piazzato il pallone nell’angolo più lontano. 🔗 Leggi su Internews24.com

