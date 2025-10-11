Estonia-Italia segna Kean che poi si fa male Retegui fa il bis Nessun cambio all' intervallo | Diretta 0-2

Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, la Norvegia capolista sempre più lontana dopo la goleada contro Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Estonia-Italia, segna Kean che poi si fa male, Retegui fa il bis. Nessun cambio all'intervallo | Diretta 0-2

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Estonia-Italia, il rigore sbagliato da Retegui al 30'. Il video Segui la diretta streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Estonia-Italia, 4-4-2 super offensivo con Raspadori, Kean e Retegui | Diretta - X Vai su X

Italia, tegola Kean: gol e infortunio con l’Estonia. Il crollo di Moise e l’urlo di dolore, Gattuso e Pioli in ansia - Che guaio per l'Italia: Moise Kean sblocca subito la gara con l'Estonia ma poi finisce ko. Si legge su sport.virgilio.it

Segna sempre Kean: Italia subito in vantaggio, 1-0 a Tallinn sull'Estonia - Dopo quattro minuti l’Italia è già in vantaggio a Tallinn. Secondo tuttomercatoweb.com