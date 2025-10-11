Estonia Italia scocca l’ora di Pio Esposito | la punta dell’Inter entra al posto dell’infortunato Kean

Inter News 24 Estonia Italia, Kean esce per infortunio a meno di un quarto d’ora dal fischio d’inizio: Pio Esposito subentra nel match contro l’Estonia. Moise Kean è stato costretto a uscire dal campo durante la partita contro l’ Estonia a causa di un infortunio alla caviglia destra. L’attaccante della Fiorentina ha appoggiato male la caviglia, accusando dolore, e ha richiesto l’intervento dello staff medico. Dopo essersi sottoposto alle cure, Kean ha tentato di riprendere a giocare, ma non riuscendo a recuperare completamente, si è arreso. Pio Esposito, giovane centrale classe 2005 dell’ Inter, è stato chiamato a sostituirlo, entrando al suo posto in un momento decisivo del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

