Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali) Ai microfoni di Rai Sport, il giocatore azzurro Retegui, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per la Qualificazioni ai Mondiali 2026 LE DICHIARAZIONI – «Sono molto contento del goal ma soprattutto della squadra. Stiamo imparando. Con Pio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Estonia Italia, Retegui: «Contento per il goal. Intesa con Pio Esposito? Penso che…»