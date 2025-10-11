Estonia-Italia qualificazioni Mondiali 2026 | orario dove vederla in chiaro e le scelte di Gattuso stasera

Movieplayer.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per il match di qualificazione a Tallinn. La Nazionale, reduce dal 5-0 dell'andata, cerca i 3 punti per insidiare la Norvegia capolista. Le probabili formazioni in campo. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso tornano in campo per le qualificazioni al prossimo Mondiale. L'Italia è attesa stasera, sabato 11 ottobre 2025, a Tallinn per affrontare l'Estonia. La partita è un altro passo fondamentale nel cammino verso la Coppa del Mondo FIFA 2026, un torneo al quale l'Italia non partecipa dalla sfortunata edizione in Brasile nel 2014, avendo mancato l'accesso alle ultime due rassegne (Russia 2018 e Qatar 2022). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

estonia italia qualificazioni mondiali 2026 orario dove vederla in chiaro e le scelte di gattuso stasera

© Movieplayer.it - Estonia-Italia, qualificazioni Mondiali 2026: orario, dove vederla in chiaro e le scelte di Gattuso stasera

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia qualificazioni mondialiEstonia-Italia: orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026 - Gli azzurri di Rino Gattuso devono vincere segnando più possibile e sperare che la Norvegia non faccia risultato contro Israele ... Come scrive tuttosport.com

estonia italia qualificazioni mondialiEstonia-Italia, qualificazioni Mondiali 2026: orario, dove vederla in chiaro e le scelte di Gattuso stasera - 0 dell'andata, cerca i 3 punti per insidiare la Norvegia capolista. Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia Qualificazioni Mondiali