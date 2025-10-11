Estonia Italia probabili formazioni | Gattuso punta su 3 interisti
Estonia Italia probabili formazioni. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara a sfidare l’Estonia a Tallinn in una gara che vale più dei tre punti. La corsa verso i Mondiali 2026 entra nel vivo e il CT azzurro ha deciso di puntare tutto sull’attacco: sarà un’Italia a trazione anteriore, con un 4-2-4 aggressivo e ricco di talento, nel segno di tre pilastri nerazzurri, Bastoni, Dimarco e Barella, simboli di solidità, intensità e qualità. Estonia Italia probabili formazioni. Il piano tattico di Gattuso è chiaro: pressing alto, ampiezza e verticalità. La coppia Barella–Tonali agirà in mediana per garantire equilibrio e dinamismo, mentre davanti spazio a Kean e Retegui come punte pure. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
