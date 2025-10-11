Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali) Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore azzurro, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo affrontato una squadra solida. Ruolo? Diverso, ma ho dato il 110%: stasera contava . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Estonia Italia, Orsolini nel post partita: «Modulo? Puntavamo ad attaccare. Contava solo una cosa»