Estonia-Italia oggi qualificazioni Mondiali | orario probabili formazioni e dove vederla

Estonia-Italia oggi qualificazioni Mondiali

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l'Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena. Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d'andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L'Italia è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: estonia - italia

