Estonia-Italia oggi Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario tv programma probabili formazioni
La Nazionale italiana di calcio torna in campo stasera a Tallinn contro l’ Estonia nel primo dei due appuntamenti previsti nella finestra di ottobre per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli Azzurri sono reduci da tre vittorie consecutive dopo la pesante sconfitta in Norvegia e devono necessariamente fare percorso netto nelle ultime quattro partite per avere una possibilità di agguantare la prima posizione nel gruppo I (evitando così i playoff e volando direttamente alla Coppa del Mondo). Donnarumma e compagni si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 9 punti, a -6 dalla Norvegia capolista ma avendo disputato una gara in meno rispetto agli scandinavi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
È la vigilia di Estonia-Italia: Gattuso dovrebbe optare per la difesa a 4, che diventa a 3 in fase di impostazione Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Estonia-#Italia - X Vai su X
Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia - Sono tante le partite che verranno disputate in questo sabato dedicato alle nazionali. Come scrive tuttomercatoweb.com
Mondiali: Estonia-Italia, formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming - Qualificazioni Mondiali 2026, settima giornata Gruppo I: sul cammino dell'Italia c'è nuovamente l'Estonia. Lo riporta sport.virgilio.it