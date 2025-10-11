La Nazionale italiana di calcio torna in campo stasera a Tallinn contro l’ Estonia nel primo dei due appuntamenti previsti nella finestra di ottobre per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli Azzurri sono reduci da tre vittorie consecutive dopo la pesante sconfitta in Norvegia e devono necessariamente fare percorso netto nelle ultime quattro partite per avere una possibilità di agguantare la prima posizione nel gruppo I (evitando così i playoff e volando direttamente alla Coppa del Mondo). Donnarumma e compagni si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 9 punti, a -6 dalla Norvegia capolista ma avendo disputato una gara in meno rispetto agli scandinavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Estonia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, programma, probabili formazioni