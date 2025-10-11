Estonia-Italia oggi per le Qualificazioni ai Mondiali dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia è in trasferta a Tallin per sfidare la Lettonia e provare a vincere segnando il maggior numero di goal. Appuntamento a questa sera alle 20:45, con diretta in chiaro e in esclusiva sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia oggi qualificazioniEstonia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, programma, probabili formazioni - La Nazionale italiana di calcio torna in campo stasera a Tallinn contro l'Estonia nel primo dei due appuntamenti previsti nella finestra di ottobre per le ... Da oasport.it

estonia italia oggi qualificazioniMondiali: Estonia-Italia, formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming - Qualificazioni Mondiali 2026, settima giornata Gruppo I: sul cammino dell'Italia c'è nuovamente l'Estonia. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia Oggi Qualificazioni