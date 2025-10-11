Estonia-Italia le pagelle | Kean 7 e Esposito 7 decisivi Brilla Tonali 7 Male Donnarumma 5 sul gol degli avversari

Ilmessaggero.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia dei centravanti. Gli azzurri strappano tre punti importanti contro l'Estonia, dominando per gran parte della gara. Subito in gol Kean, che però deve uscire pochi minuti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

estonia italia le pagelle kean 7 e esposito 7 decisivi brilla tonali 7 male donnarumma 5 sul gol degli avversari

© Ilmessaggero.it - Estonia-Italia, le pagelle: Kean (7) e Esposito (7) decisivi. Brilla Tonali (7). Male Donnarumma (5) sul gol degli avversari

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia pagelle keanLe pagelle di Estonia-Italia 1-3: centravanti promossi, Donnarumma ghiacciato a Tallin - I voti e i giudizi della sfida di Tallinn valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Scrive msn.com

estonia italia pagelle keanEstonia-Italia 1-3, le pagelle: Pio Esposito sulla luna (7,5), che errore di Donnarumma (4,5) - L’Italia trova altri tre punti, molto importanti per blindare il secondo posto che vale i playoff. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia Pagelle Kean