Estonia-Italia le pagelle | Kean 7 e Esposito 7 decisivi Brilla Tonali 7 Male Donnarumma 5 sul gol degli avversari
L'Italia dei centravanti. Gli azzurri strappano tre punti importanti contro l'Estonia, dominando per gran parte della gara. Subito in gol Kean, che però deve uscire pochi minuti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Estonia-Italia 1-3. Gattuso: “Con Israele ci giochiamo tanto” - facebook.com Vai su Facebook
L’#Italia supera l’esame #Estonia: in gol anche #Esposito https://tinyurl.com/EstoniaItalia-Live… #SkySport #EstoniaItalia - X Vai su X
Le pagelle di Estonia-Italia 1-3: centravanti promossi, Donnarumma ghiacciato a Tallin - I voti e i giudizi della sfida di Tallinn valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Scrive msn.com
Estonia-Italia 1-3, le pagelle: Pio Esposito sulla luna (7,5), che errore di Donnarumma (4,5) - L’Italia trova altri tre punti, molto importanti per blindare il secondo posto che vale i playoff. Riporta msn.com