Estonia-Italia le pagelle | Esposito 7 il futuro è suo Gigio errore non da te | 4
Tra i padroni di casa, grande prova del portiere Hein. Negli azzurri brillano anche Barella e Dimarco.
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Estonia-Italia, le pagelle: Kean (7) e Esposito (7) decisivi. Brilla Tonali (7). Male Donnarumma (5) sul gol degli avversari - Gli azzurri strappano tre punti importanti contro l'Estonia, dominando per gran parte della gara.
Estonia-Italia 1-3, le pagelle: Pio Esposito sulla luna (7,5), che errore di Donnarumma (4,5) - L’Italia trova altri tre punti, molto importanti per blindare il secondo posto che vale i playoff. Si legge su msn.com