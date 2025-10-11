Attesa per il fischio d’inizio della sfida tra l’Estonia e l’Italia, tappa importante per tenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale. Una notte da non sbagliare per tenere ben accese le speranze di un’impresa che, già di suo, non è semplicissima: l’ Italia non vuole mancare, per la terza volta consecutiva, l’accesso ai Mondiali e, per evitare lo spauracchio degli spareggi, in casa azzurra non si dovrà fare alcun passo falso contro l’ Estonia, avversaria della Nazionale questa sera. Non arrivano buone notizie dal fronte Norvegia, con la Nazionale di Erling Haaland e compagni sta portando a casa altri tre punti preziosi dal match contro Israele. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Estonia – Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Gattuso su Spinazzola