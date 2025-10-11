Estonia-Italia | la sfida di Gattuso necessaria una ampia vittoria
Giro cruciale di boa per gli azzurri nel girone per la qualificazione al Mondiale L'Identità.
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Rai Sport Sabato 11 Ottobre 2025: diretta Estonia - ITALIA, Ciclismo Il Lombardia, Rugby, Calcio Women
È la vigilia di Estonia-Italia: Gattuso dovrebbe optare per la difesa a 4, che diventa a 3 in fase di impostazione
Cosa succede se l'Italia perde o pareggia con l'Estonia e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026 - La sfida all'Estonia, oggi alle 20:45 a Tallin, pone all'Italia di Gattuso un unico obiettivo da raggiungere: la vittoria a suon di gol
Estonia-Italia, i convocati di Gattuso: quattro tagli, out due calciatori della Fiorentina - Sono quattro i calciatori esclusi dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro l'Estonia che andrà in scena.