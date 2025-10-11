Estonia Italia la probabile formazione azzurra | Gattuso prepara ben quattro attaccanti per il sogno Mondiale?

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Estonia Italia, la squadra di Gattuso si prepara ad una partita decisiva in trasferta a Tallinn con un modulo offensivo e audace. In vista della trasferta contro l’ Estonia, l’ Italia di Rino Gattuso scenderà in campo con un solo obiettivo: vincere. Un incontro fondamentale per mantenere viva la speranza di qualificazione al Mondiale 2026, e per farlo il Commissario Tecnico ha scelto una formazione spregiudicata, che richiama la filosofia vincente mostrata a Bergamo. Con un assetto 4-2-4 mascherato da un più tradizionale 4-4-2, Gattuso punta a mettere pressione fin dal primo minuto, aggredendo l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

estonia italia la probabile formazione azzurra gattuso prepara ben quattro attaccanti per il sogno mondiale

© Internews24.com - Estonia Italia, la probabile formazione azzurra: Gattuso prepara ben quattro attaccanti per il sogno Mondiale?

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia probabile formazioneProbabili formazioni Estonia-Italia: novità Spinazzola e Raspadori, cosa filtra su Kean - L'Italia del Ct Gennaro Gattuso tornerà presto in campo, ancora una volta ... Lo riporta fantamaster.it

estonia italia probabile formazioneProbabili formazioni Estonia-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Retegui, Kean, Raspadori, Orsolini, Cambiaso e Spinazzola - L'Italia di Rino Gattuso torna in campo in Estonia per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali: chi scenderà in campo a Tallinn. Segnala goal.com

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia Probabile Formazione