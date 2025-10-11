Estonia Italia la probabile formazione azzurra | Gattuso prepara ben quattro attaccanti per il sogno Mondiale?

Inter News 24 Estonia Italia, la squadra di Gattuso si prepara ad una partita decisiva in trasferta a Tallinn con un modulo offensivo e audace. In vista della trasferta contro l’ Estonia, l’ Italia di Rino Gattuso scenderà in campo con un solo obiettivo: vincere. Un incontro fondamentale per mantenere viva la speranza di qualificazione al Mondiale 2026, e per farlo il Commissario Tecnico ha scelto una formazione spregiudicata, che richiama la filosofia vincente mostrata a Bergamo. Con un assetto 4-2-4 mascherato da un più tradizionale 4-4-2, Gattuso punta a mettere pressione fin dal primo minuto, aggredendo l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

