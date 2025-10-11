estonia italia gli azzurri subito in goal con kean che si fa male ed esce

Parte bene l’Italia di Gennaro Gattuso, già in vantaggio contro una non irresistibile Estonia. L’aggressivo 4-4-2 per cui ha optato il tecnico calabrese sta dando i suoi frutti. Estonia-Italia, azzurri già in vantaggio. Sempre lui, sempre il solito Kean: assist di Dimarco e tiro potente sul secondo palo. Così gli azzurri son già in vantaggio in una partita che poteva diventare complessa. Stesso Kean che, a causa di una botta, ha suscitato forte preoccupazione per le sue condizioni. L’attaccante viola è subito rientrato in campo. Ma poi non ce l’ha fatta, al suo posto Pio Esposito. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

