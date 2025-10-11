Estonia-Italia formazioni ufficiali | una sorpresa da Gattuso
Le formazioni ufficiali di Estonia-Italia ci regalano una sorpresa direttamente da Gennaro Gattuso, andiamo a scoprirle insieme. Gennaro Gattuso è un tecnico sicuramente molto preparato e stasera si gioca il tutto per tutto per portare gli azzurri al Mondiale. (ANSA) TvPlay.it Ecco le formazioni ufficiali: Estonia (4-2-3-1) Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A. Tamm. All. Henn Italia (4-4-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Italia impegnata in Estonia, Gattuso è chiaro: "Voglio una Nazionale di giocatori coraggiosi" - X Vai su X
? Italia, la probabile formazione con l'Estonia: le scelte di Gattuso - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia: dove vederla, orario e formazioni ufficiali. Cosa succede in caso di sconfitta? La classifica - Stasera l'Italia di Gattuso si giocherà il primo, dei quattro round, per qualificarsi al prossimo Mondiale, contro l'Estonia. Si legge su ilmessaggero.it
Estonia-Italia, formazioni ufficiali: Gattuso si affida a Di Lorenzo dal 1' - Italia: ecco le scelte di Gattuso su Spinazzola e Di Lorenzo. Lo riporta ilnapolista.it