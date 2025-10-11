Estonia-Italia | dove vederla orario probabili formazioni e cosa succede in caso di sconfitta

Stasera l'Italia di Gattuso si giocherà il primo, dei quattro round, per qualificarsi al prossimo Mondiale, contro l'Estonia. Una gara sulla carta che potrebbe sembrare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Estonia-Italia: dove vederla, orario, probabili formazioni e cosa succede in caso di sconfitta

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Estonia-Italia: orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026 - Gli azzurri di Rino Gattuso devono vincere segnando più possibile e sperare che la Norvegia non faccia risultato contro Israele ... Si legge su tuttosport.com

Estonia-Italia oggi per le Qualificazioni ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni - L'Italia è in trasferta a Tallin per sfidare la Lettonia e provare a vincere segnando il maggior numero di goal ... Riporta fanpage.it