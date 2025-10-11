Estonia-Italia | dove vederla in tv e streaming

Estonia-Italia. Questa sera 11 ottobre alle 20.45 gli azzurri sono attesi a un impegno contro l’Estonia partendo da una dotazione di nove punti, sei in meno della Norvegia capolista e in coabitazione con Israele. Donnarumma e compagni non potranno più steccare, pena la mancata partecipazione a un mondiale che sarebbe la terza. L’obiettivo è riuscire almeno a giocarsela agli spareggi. Gattuso apporterà qualche innovazione rispetto alle precedenti uscite inserendo probabilmente Roberto Piccoli al posto di Matteo Zaccagni e Leonardo Spinazzola per Matteo Politano, dovendo fare i conti anche con una serie di infortuni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

