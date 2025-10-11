Estonia Italia Dimarco firma l’assist per il gol il vantaggio degli azzurri! Tutti gli aggiornamenti sul match della Nazionale
Inter News 24 Estonia Italia, è arrivato da Dimarco l’assist vincente per il vantaggio dell’Italia nel match contro la nazionale baltica: le ultime. Una grande prestazione dell’attaccante della Fiorentina nei primi 10 minuti del match contro la nazionale baltica. L’ Italia è passata in vantaggio contro l’ Estonia grazie a un assist decisivo di Federico Dimarco. Il centravanti della Fiorentina, servito in verticale, ha fatto il suo ingresso in area e, dopo essersi accentrato sul destro, ha messo il pallone all’angolino da poco dentro l’area, sulla destra del portiere avversario, regalando così il vantaggio agli azzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Qualificazione Mondiali 2026, Estonia-Italia: azzurri in campo in trasferta per replicare la vittoria dell'andata. Segui la diretta streaming su Rainews.it Vai su Facebook
Le formazioni ufficiali di Estonia-Italia Gattuso punta su Orsolini - X Vai su X
Diretta Live di Estonia-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Estonia-Italia, formazioni ufficiali: Gattuso si affida a Di Lorenzo dal 1' - Italia: ecco le scelte di Gattuso su Spinazzola e Di Lorenzo. Come scrive ilnapolista.it