Inter News 24 Estonia Italia, è arrivato da Dimarco l’assist vincente per il vantaggio dell’Italia nel match contro la nazionale baltica: le ultime. Una grande prestazione dell’attaccante della Fiorentina nei primi 10 minuti del match contro la nazionale baltica. L’ Italia è passata in vantaggio contro l’ Estonia grazie a un assist decisivo di Federico Dimarco. Il centravanti della Fiorentina, servito in verticale, ha fatto il suo ingresso in area e, dopo essersi accentrato sul destro, ha messo il pallone all’angolino da poco dentro l’area, sulla destra del portiere avversario, regalando così il vantaggio agli azzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Estonia Italia, Dimarco firma l’assist per il gol il vantaggio degli azzurri! Tutti gli aggiornamenti sul match della Nazionale