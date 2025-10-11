Questa sera, l’Italia di Gennaro Gattuso scende in campo a Tallinn per affrontare l’Estonia nel cruciale match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri arrivano a questa sfida con l’imperativo di vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta, insidiando la capolista del girone, la Norvegia. La classifica è corta e, dopo il convincente 5-0 rifilato all’Estonia nella gara d’andata (che segnò l’esordio di Gattuso in panchina), l’Italia cerca non solo i tre punti ma anche di migliorare la differenza reti, che potrebbe rivelarsi fondamentale. Sarà una partita dove l’Italia dovrà mostrare concentrazione e cinismo fin dal primo minuto, cercando di sbloccare il risultato contro un avversario che probabilmente si schiererà in modo molto difensivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Estonia-Italia, azzurri conducono 0-2. Reti di Kean e Retegui