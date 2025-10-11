Estonia-Italia appena un mese fa 5-0

Si gioca stasera la sfida Estonia-Italia dopo valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Appena un mese fa da noi vincevamo col risultato finale di 5-0. Sebbene sia una partita sulla carta già scritta c’è grande curiosità di capire come andranno le cose per gli azzurri che ancora sognano la qualificazione diretta ai Mondiali, anche se davvero molto complicata da raggiungere. (ANSA) TvPlay.it La situazione per gli azzurri è davvero molto delicata perché si trovano a dover vincere sempre e anche cercando di aumentare la differenza reti. A pesare c’è la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia che ci mette in seconda posizione. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Estonia-Italia, appena un mese fa 5-0

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Estonia-Italia, Gattuso: "Non possiamo fare calcoli, non si scherza col fuoco" - 45 a Tallinn, il Ct della Nazionale ha introdotto la sfida a Sky: "Ci giochiamo tanto, dobbiamo annusare il pericolo e non sottovalutare la partita. Si legge su sport.sky.it