Estonia-Italia 4-4-2 super offensivo con Raspadori Kean e Retegui | Diretta 

Xml2.corriere.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, la Norvegia capolista sempre più lontana dopo la goleada contro Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

estonia italia 4 4 2 super offensivo con raspadori kean e retegui diretta160

© Xml2.corriere.it - Estonia-Italia, 4-4-2 super offensivo con Raspadori, Kean e Retegui | Diretta 

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia 4 4Estonia-Italia, formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Orsolini e Raspadori esterni nel 4-4-2. In attacco confermata la coppia Kean-Retegui - Le scelte di Jurgen Henn e Gennaro Gattuso per la sfida di Tallinn, valida per la settima giornata del Girone I. Da eurosport.it

La formazione ufficiale dell'Italia contro l'Estonia: da Kean-Retegui a Orsolini e Raspadori, modulo e titolari scelti da Gattuso - 2 anche contro l'Estonia: Kean con Retegui, Raspadori alto a sinistra, a destra Orsolini preferito a Spinazzola. goal.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia 4 4