Estonia – Italia 1-3 successo agevole | un giocatore del Napoli protagonista nella terza rete

Successo agevole per l’Italia, che vince per 3-1 contro l’Estonia in trasferta: un giocatore di proprietà della SSC Napoli lascia il suo segno sul match. L’ Italia riesce a portare l’unico risultato che aveva a disposizione per seguire il sogno Mondiale: gli azzurri battono l’ Estonia per 3-1, rispondendo alla vittoria di quest’oggi della Norvegia che ha strapazzato Israele per ben 5 reti a 0. Certo, la differenza reti tra l’Italia e la Norvegia rende ormai ufficioso l’addio al primo posto nel girone per l’accesso ai Mondiali. Ma i segnali che arrivano dall’Estonia sono positivi per il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, che porta a casa un altro successo in questo suo inizio alla guida della Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

