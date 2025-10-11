Serata agrodolce per l’Italia a Tallinn. I ragazzi di Gattuso prima assistono impotenti alla goleada della Norvegia su Israele, che di fatto sancisce primato e qualificazione diretta degli scandinavi ai Mondiali, poi battono per 3-1 l’Estonia consolidando quanto meno l’accesso agli spareggi per andare in Usa, Canada e Messico dalla porta di servizio. E si perchè grazie alle reti di Kean, Retegui e al primo centro in azzurro di Pio Esposito, l’Italia consolida il secondo posto in classifica alle spalle dei norvegesi. Ormai solo un miracolo può portare gli uomini di Gattuso direttamente ai Mondiali, per cui è normale anche iniziare a ragionare in ottica spareggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Estonia-Italia 1-3, primo gol in azzurro per Pio Esposito