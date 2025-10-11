Estonia-Italia 1-3 prima gioia per Pio Esposito | spezzone per Cristante
Il gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 continua a vedere la Norvegia, vincente per 5-0 nel tardo pomeriggio contro Israele, in testa alla classifica con 18 punti. Fortifica quantomeno il secondo posto l’Italia, che con una partita in meno rispetto alla capolista sale a quota 12 punti vincendo per 3-1 contro l’Estonia nella prima delle due sfide di questa sosta di ottobre, mentre la seconda sarà proprio con Israele. A segno anche Kean e Retegui, papera di Donnarumma. Parte subito forte l’ Italia, che dopo soli 4 minuti si porta in vantaggio grazie a Moise Kean, che dopo una bella giocata in area di rigore firma l’1-0 azzurro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45)
Armani, l'omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45)
Estonia-Italia, il rigore sbagliato da Retegui al 30'.
Estonia-Italia 0-2, il raddoppio di Retegui al 38'.
Le pagelle di Estonia-Italia 1-3: centravanti promossi, Donnarumma ghiacciato a Tallin
Estonia-Italia 1-3, le pagelle: Kean bravo e sfortunato (7). Retegui fa e disfa (6,5). Donnarumma, papera indolore (5) - Decidono le reti di Moise Kean