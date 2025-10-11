Estonia Italia 1-3 LIVE | Esposito segna ma i padroni di casa accorciano subito le distanze

Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la settima giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Estonia Italia 1-3: sintesi e moviola. 1? Inizia il match – Primo possesso dei padroni di casa. 3? Tiro Raspadori – Bella discesa degli Azzurri con la conclusione dell’ex Napoli di facile presa di Hein 4? L’ITALIA È AVANTI – Grandissima palla di Dimarco per Kean che finta, rientra e segna la rete del vantaggio 9? Si ferma Kean – Storta per l’ex Juve che esce dal campo momentaneamente zompiccando vistosamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Estonia Italia 1-3 LIVE: Esposito segna ma i padroni di casa accorciano subito le distanze

