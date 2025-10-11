Estonia-Italia 1-3 le pagelle | Donnarumma rovina la festa Esposito la illumina Retegui si riscatta
Tre gol, tre punti, ma anche tre motivi per non stare tranquilli.. L ’Italia di Rino Gattuso batte 3-1 l’ Estonia a Tallinn e resta in corsa per i playoff Mondiali 2026, ma la sensazione è che la squadra azzurra fatica a trovare la sua identità. Certo il ct cambia e a giusta ragione sperimenta con i 4 attaccanti. Una formula che ha funzionato a metà. In vantaggio dopo cinque minuti con Kean, l’Italia gioca un primo tempo di spinta e controllo, spreca un rigore con Retegui ma raddoppia con lo stesso attaccante poco dopo. Tutto perfetto, finché Donnarumma non decide di complicare la serata con un errore da film horror che regala a Sappinen il gol dell’1-3. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
