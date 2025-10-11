Estonia Italia 0-1 LIVE | gol di Kean!
A Tallin il match per le qualificazioni Mondiali del 2026: Estonia Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A Tallinn l’Italia di Gennaro Gattuso affronta l’Estonia in un match che può pesare moltissimo sul cammino verso i Mondiali del 2026. Dopo un percorso finora caratterizzato da alti e bassi, gli Azzurri restano pienamente in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Qualificazione Mondiali 2026, Estonia-Italia: azzurri in campo in trasferta per replicare la vittoria dell'andata. Segui la diretta streaming su Rainews.it Vai su Facebook
InterNazionali - Estonia-Italia, tre nerazzurri titolari e due in panchina: le ufficiali. Stankovic, Calha e Asllani dal 1' - X Vai su X
Segna sempre Kean: Italia subito in vantaggio, 1-0 a Tallinn sull'Estonia - Dopo quattro minuti l’Italia è già in vantaggio a Tallinn. Come scrive tuttomercatoweb.com
Estonia-Italia 0-1, Kean porta in vantaggio gli Azzurri - Primo pericolo creato dagli Azzurri con Orsolini che serve Raspadori in area. Riporta tuttojuve.com