Estonia Italia 0-0 LIVE | inizia il match!

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tallin il match per le qualificazioni Mondiali del 2026: Estonia Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A Tallinn l’Italia di Gennaro Gattuso affronta l’Estonia in un match che può pesare moltissimo sul cammino verso i Mondiali del 2026. Dopo un percorso finora caratterizzato da alti e bassi, gli Azzurri restano pienamente in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

estonia italia 0 0 live inizia il match

© Calcionews24.com - Estonia Italia 0-0 LIVE: inizia il match!

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia 0 0DIRETTA QUALIFICAZIONI MONDIALI - Estonia-Italia 0-0: le formazioni ufficiali - Italia, sfida valida per la settima giornata dei gironi UEFA validi per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Lo riporta msn.com

estonia italia 0 0Italia, vietato snobbare l'Estonia: Gattuso ha conquistato tutti, ma deve trovare l'equilibrio per le due punte - La nostra Nazionale ha ritrovato lo spirito giusto, ma bisogna chiudere la porta di Donnarumma ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia 0 0